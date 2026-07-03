Los molinetes de las estaciones de Adrogué y Burzaco cuentan con los nuevos lectores digitales, permitiendo a los usuarios del Tren Roca abonar sus pasajes utilizando exclusivamente el teléfono móvil. Los nuevos dispositivos instalados en Almirante Brown reemplazan las tecnologías tradicionales y abren el abanico a tres modalidades de pago electrónico: SUBE Digital (mediante tecnología NFC), códigos QR interoperables generados desde billeteras virtuales (Mercado Pago, MODO o BNA+), y tarjetas de débito o crédito vinculadas a billeteras como Google Pay o Apple Wallet.

De acuerdo con el cronograma técnico de la línea, las tareas de adecuación de infraestructura ya comenzaron en el resto de las paradas del distrito, como Longchamps y Glew, las cuales serán habilitadas en las próximas fases del despliegue.

Una advertencia clave para los pasajeros

A pesar del avance tecnológico, las autoridades emitieron una recomendación crucial para los usuarios del ramal Alejandro Korn. Debido a que el costo del boleto del Tren Roca se calcula por secciones, exigiendo registrar el pasaje tanto al ingresar como al egresar de la estación, el recorrido completo debe contar con molinetes digitales compatibles.

Si un pasajero aborda la formación en Plaza Constitución o Lomas de Zamora utilizando el celular, pero desciende en una estación del ramal que aún no tiene habilitados los nuevos lectores no podrá cerrar su viaje de forma digital. Por este motivo, se solicita a la comunidad continuar portando la tarjeta SUBE física tradicional como respaldo para evitar inconvenientes o multas hasta que el sistema esté operativo al 100% en todas las paradas.

Para abonar tu pasaje en los nuevos molinetes de Adrogué y Burzaco, podés elegir entre tres opciones digitales distintas según la tecnología de tu teléfono: