La Escuela Secundaria 24 de Burzaco le hará una vez más honor a su nombre. Es que el establecimiento educativo llamado “René Favaloro” y ubicado en la calle Carlos Morel 1633 organiza una jornada de donación de sangre el martes 12 de mayo, en el horario de 8:00 a 12:30. Será a beneficio del Hospital Lucio Meléndez y contará con la organización de la Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown y de la Fundación Causa Común.

«Esperamos contar con una gran convocatoria de donantes, tanto inscriptos mediante el enlace difundido por la institución como por el proporcionado por la Secretaría de Salud. Nos gustaría mucho que ese día puedan acompañarnos», dice María Luciana Damonte, profesora de Biología de esa institución.

Requisitos Básicos y Recomendaciones: