Ariel Vallejo, vecino de Adrogué y dueño de Sur Finanzas, declaró ayer por la mañana ante el juez federal Luis Armella por la causa en la que está acusado de liderar una asociación ilícita para lavar dinero. En esa exposición negó las maniobras de lavado que le imputan y destacó su patrimonio en blanco. “Quien les habla tenía un patrimonio declarado de $1800 millones al 1 de diciembre de 2025, proveniente de mi trabajo de mi sudor y de mi empresa, y también tenía una tenencia de moneda extranjera adquirida a partir del 14 de abril de 2025 gracias a este gobierno que levantó el cepo cambiario”, expresó. Esa divisa está bancarizada, son 110 mil dólares estadounidenses», detalló. Y cuestionó la mediatización de la causa: “Al ser mediática la causa, los medios masivos televisivos, audiovisuales y de radio distorsionan la realidad”.

“Fui a presentarme, no iba a contestar preguntas, por asesoramiento. Iba a ir a hacer un descargo de dos minutos y terminé haciendo una declaración de 20 minutos”, detalló. Además, el financista expresó: “Estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025 para que la Justicia actúe como corresponde. Si la Justicia argentina es digna, se va a dar cuenta de que no puede haber lavado dinero porque, para eso, tuve que haber agarrado plata de terceros, y yo no agarré”.

Consultado sobre su decisión de incluir a su madre en una de las sociedades, Vallejo respondió que “no” estaba arrepentido porque actuó “de forma lícita”, del mismo modo que, al ser preguntado por la ostentación de sus autos de alta gama, contestó: “Lo único que sé hacer desde los 14 años es trabajar”.

En los últimos meses, Vallejo acumuló denuncias en varios juzgados y tiene planteos y apelaciones en varias instancias. En esta causa está acusado de una serie de maniobras en perjuicio de los clubes como el descuento de cheques, la suscripción de mutuos, y contratos de sponsoreo supuestamente simulados, que les habrían generado ganancias ilegales a sus empresas. En el expediente se menciona al club Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur, y el Club Atlético Temperley, entre otros.

En el expediente que tramita en Lomas de Zamora también se investigan presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos, con operaciones sospechadas por más de 818.000 millones de pesos a través de la plataforma “Sur Finanzas PSP”. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y “sujetos no categorizados”.