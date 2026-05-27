Un sujeto usurpó una casa en Rafael Calzada y la dueña denuncia que el hombre ofreció la casa a la venta por 45 millones de pesos. El hombre firmó un contrato como inquilino y al vencimiento del contrato. «Hasta que un juez me diga que me vaya, me quedo en la casa», dijo el ocupa y negó que haya puesto en venta la casa. En la previa, los dueños de la casa ingresaron a la propiedad mientras la alquilaba quien hoy la ocupa y debido a ese ingreso, la persona que la ocupa dice que le robaron 10 millones de pesos y 4 mil dólares.

Para dilatar la salida de la casa, el sujeto dijo que la dueña de la casa le debe 10 millones de pesos que le robo cuando ingresaron sin que él se mudase. La dueña le hizo una denuncia por falsa denuncia, pero el ocupa no se presentó a declarar luego de tres llamados de la justicia.

La causa empezó tramitanto en la UFI 4 del doctor Espejo. En la comisaría Juan Pablo Alonso y Cintia Ramos, los ocupantes, firmaron el 19 de noviembre, un acta en la cual se comprometían a dejar la casa el 30 de noviembre. Desde ese mes, el inquilino vive sin pagarle el alquiler a los dueños.

El conflicto tiene lugar en la calle Cervantes al 3900 del barrio San Gerónimo, de Rafael Calzada.

El conflicto empezó cuando la dueña de la casa le informó que iba a aumentarle el alquiler a 900 mil pesos. El inquilino le dijo que como no podía pagar ese dinero iba a irse de la propiedad y le pidió dinero de lo pagado para irse. «Yo le dije que lo que pagó, ya estaba y ahí él empezó a hablarme mal», dijo la dueña de la casa. Ese suceso desató todo el conflicto entre locador y locatario.

El alquiler fue fijado sin contrato, de forma verbal, en 600 mil pesos por mes. Ante el primer ajuste en el precio del alquiler, el inquilino se negó a pagarle, dijo que dejaba la propiedad y exigió la devolución de los 400 mil pesos que la dueña le había solicitado para gastos del contrato, que nunca fue firmado. «Le di esa posibilidad de que no pague comisión de inmobiliaria y encima me cagó», dijo Solange, la dueña.