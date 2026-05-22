Una familia de Temperley denunció que ayer cerca de las 20 un grupo de al menos cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda de la calle Alemania al 2800, en lo que fue el cuarto robo en distintas casas de la familia que sufren desde el pasado 7 de mayo. Ayer tomaron del cuello a una mujer para ingresar a la casa con fines de robo. «Se llevaron todo», dijeron a este medio los habitantes de la casa, que tras ubna seguidilla de robos e intentos de robo piden protección. «Dejamos de hacer nuestra vida normal porque tenemos miedo», dijeron.

La familia denuncia una persecución constante de ladrones que iniciaron este raid el 7 de mayo, cuando «cinco tipos reventaron una reja y entraron a la casa ubicada en la calle Suecia», contaron los vecinos afectados. Allí exigían una suma de dinero que mal suponen tiene la familia en su poder, sobre una propiedad que creen que vendieron «pero no es así, nada que ver, alguien les pasó mal el dato».

Una semana después, el 14 de mayo, trataron de ingresar a una casa de la calle Muñoz, a cinco cuadras de donde habían ingrsado una semana antes, pero un vecino que es policía vio la escena y los disuadió disparando un tiro al aire. La familia tomó entonces una decisión drástica: se mudó a la casa de un familiar en Quilmes Oeste, pero un día después, el 18 de mayo, un grupo de ladrones subió a los techos de esa casa e intentó ingresar. «Ladró nuestra perra, que es una pít bull y se enloqueció cuando los vio, entonces se fueron», narraron.

Pero ayer volvieron a ingresar a la casa de otro familiar, con mucha violencia, tomaron del cuello a una mujer, entraron y se ellvaron lo que encontraron. «Ya tomamos medidas y nos estamos cuidando. Los chicos de la familia dejaron de ir a la escuela porque la verdad es que tenemos miedo de que les hagan algo» , dijeron a Brown On Line.

En distintas filmaciones quedaron registrados los móvilos usados durante los robos: un polo truck de color azul en un caso, una camioneta Toyota blanca en otro. «Usan autos de alta gama siempre», dijeron los vecinos.