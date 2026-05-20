Los municipios de la región preparan grandes festejos populares para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Con epicentro en las plazas y parques de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Lanús, los vecinos podrán disfrutar de jornadas al aire libre que combinarán desfiles tradicionales, propuestas gastronómicas típicas y una grilla artística de primer nivel, con los cierres estelares del Dúo Coplanacu y Peteco Carabajal.

Tradición y comunidad en Rafael Calzada

En Almirante Brown, la celebración se concentrará en la Plaza 25 de Mayo, ubicada en Juan Lavalle y Colón, en la localidad de Rafael Calzada. A partir de las 12 hs, se llevará a cabo la clásica «Peña Patria», un espacio pensado para el reencuentro con las raíces y las costumbres criollas.

La música y la danza colectiva serán las grandes protagonistas de la jornada con una extensa lista de artistas locales y ballets de la región. El escenario contará con las actuaciones de La Doña Leo, Víctor Flores, Los Nadal, Danzares Bs. As., José Paz, y el despliegue coreográfico de los ballets El Mestizo, El Bagual y Sueño Infinito. Además, las instituciones de la localidad estarán a cargo de los puestos de comidas regionales, ofreciendo platos típicos para disfrutar en familia.

Desfile cívico y el Dúo Coplanacu en Lomas

Por su parte, Lomas de Zamora vivirá su festejo bajo el lema «Lomas por la Patria en Comunidad» en la Plaza Grigera (Avenida Hipólito Yrigoyen 8700), también desde las 12 hs.

El evento comenzará con el tradicional desfile cívico, del que participarán escuelas, instituciones intermedias y centros tradicionalistas del distrito. Como no puede ser de otra manera, el locro popular será el plato fuerte de una tarde que incluirá música y baile en la plaza. El broche de oro del encuentro estará a cargo del reconocido Dúo Coplanacu, que traerá todo el cancionero santiagueño para hacer bailar a los vecinos.

Fiesta popular y cierre de Peteco Carabajal en Lanús

Lanús armará una fisonomía bien festiva en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita (Remedios de Escalada). La «Peña de la Patria» abrirá sus puertas temprano, extendiéndose desde las 11 hasta las 19 hs con una grilla imponente.

Durante todo el día, el parque albergará paseos de gastronomía típica y la feria «Hecho en Lanús», con producciones de emprendedores locales. El escenario tendrá un desfile ininterrumpido de artistas que incluirá al Ballet Folklórico Municipal, Héctor Lihuel Rodríguez, el Grupo Folklórico Urbanos, el Ballet Folklórico Kospi, el Grupo Folklórico La Clave Santiagueña, el Ballet Origen de Mi Tierra, el Grupo Folklórico Santamaría, el Ballet Folklórico Compañía La Barbarie, los Sacha Changos y una clase abierta de chacarera para todo el público. El gran cierre de la jornada quedará en manos de una de las leyendas vivas de nuestra música popular: Peteco Carabajal.

Con entrada libre y gratuita,el feriado patrio del próximo lunes promete consolidarse como una verdadera muestra de identidad, cultura y encuentro comunitario en el conurvbano