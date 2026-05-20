Organizaciones sociales y trabajadores del sistema sanitario efectuarán este miércoles la Marcha Federal en defensa de la Salud. Partirá a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación —ubicado en Avenida 9 de Julio y Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires— hacia Plaza de Mayo, donde tendrá lugar el acto central.

A modo de réplica de lo que aconteció la semana pasada con la protesta de docentes y alumnos por la reglamentación de la Ley de Financiamiento Universitario, los concurrentes marcharán a las 13 desde la sede del Ministerio de Salud de la Nación hasta Plaza de Mayo, donde se llevará el acto central con la lectura de un comunicado. En ese sentido, los organizadores de la Marcha Federal por la Salud denunciaron el “creciente deterioro del sistema sanitario”, como así también alertaron sobre el desfinanciamiento y la interrupción de programas clave como el Remediar; las dificultades en la distribución de vacunas del calendario nacional; y el abandono de las políticas de salud mental.

“Estamos viendo cómo el ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento”, señaló Manuel Fonseca, el impulsor del Foro por el Derecho a la Salud, que reúne a profesionales, trabajadores y usuarios del sistema sanitario. Según indicaron desde la CTA Autónoma, entre 2023 y 2025 la ejecución del Ministerio de Salud consolidó un desplome presupuestario general del 34% para el área de Salud. “A esto se adicionó un recorte administrativo directo de $63.000 millones en mayo de 2026”, añadieron.

Los organizadores de la Marcha Federal repudiaron el reciente recorte de $63.000 millones tanto en gastos corrientes como programas específicos de salud. A través de un comunicado, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires también expresó su respaldo a la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, al advertir sobre el “profundo deterioro” que atraviesa el sistema sanitario argentino como consecuencia de las políticas de ajuste y desfinanciamiento.

Desde la entidad colegiada sostuvieron que la salud pública es un pilar democrático y no puede ser una variable de ajuste, ante lo cual expresaron su “firme acompañamiento a la Marcha Federal” y pusieron el eje en “proteger la dignidad de los pacientes y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio profesional”.

Por su parte, desde el gobierno de Axel Kicillof indicaron que desde fines de 2023 un total de 742.000 personas dejaron de abonar a su cobertura de obra social o prepaga (el aumento de cuotas fue de 398% en ese lapso). Asimismo, también hicieron foco en la ocupación de camas de terapia intensiva en hospitales públicos.

En paralelo a la Marcha Federal en defensa de la Salud Pública, La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una protesta con cortes en la Avenida General Paz ante el cierre de la PyME número 25.000 durante la actual gestión nacional. “En términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el Covid. Durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, y con este Gobierno ya se fundieron más de 25.000”, puntualizó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.