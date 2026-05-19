El transporte público se consolidó como el componente más costoso dentro de la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en mayo, impulsado por los últimos aumentos que llevaron el gasto mensual familiar a un promedio de $110.438.

Un mes de 22 días laborales combinando colectivos nacionales dentro del AMBA demanda un presupuesto individual de $35.511 para tramos comunes de 3 a 6 kilómetros, cifra que se duplica si el usuario no cuenta con la tarjeta SUBE registrada.

El cuadro tarifario vigente de colectivos nacionales fija el tramo mínimo en $714 y el tramo común en $807,07. En el caso de las líneas de jurisdicción provincial de Buenos Aires, la tarifa mínima se ubica en $968,57, incrementando la presión sobre los usuarios del Conurbano.

Por su parte, el boleto mínimo de las líneas de trenes metropolitanos cuesta $310 y la segunda sección se ubica en $420. El servicio de Subte de la Ciudad de Buenos Aires tiene un valor base de $1.490 por viaje, consolidándose como el transporte con mayor impacto nominal por pasaje.

Para los trabajadores que residen en la Ciudad de Buenos Aires y combinan colectivo con la red de Subte, el gasto diario se ubica en $3.306 por el impacto de la Red SUBE. Bajo este esquema de descuentos obligatorios, el presupuesto mensual alcanza los $72.732 por persona.IP

El impacto más severo se registra en los usuarios que viajan desde el Conurbano y combinan líneas provinciales, tren y subte. En estos casos, el costo diario asciende a $3.493, lo que representa un gasto mensual individual de $76.851 y supera los $153.000 si viajan dos personas del hogar.

El goteo diario de pasajes superó al costo de las facturas de luz y gas combinadas de cara al invierno. Actualmente, la canasta completa de servicios públicos en la región representa el 14,1% del salario promedio registrado, estimado oficialmente en un total de $1.869.799.