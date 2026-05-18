Un docente de 47 años fue detenido en Monte Grande acusado de delitos vinculados con la producción y distribución de material de explotación sexual de menores. La investigación, a cargo de la UFI N°3 de Esteban Echeverría, se inició a partir de una alerta que llegó desde Estados Unidos.

En total, se detuvieron a seis personas y se secuestraron varios celulares y otros elementos de interés para la causa. Entre los aprehendidos, se encuentra el sospechoso que, hasta ahora, trabajaba en distintas escuelas de la zona sur del conurbano bonaerense.

Todo comenzó con una alerta emitida por el organismo National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que se dedica a monitorear el tráfico de material relacionado a la pedofilia.

Por este motivo, se desplegó un operativo a cargo de la División Cibercrimen de la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía bonaerense, que incluyó varios allanamientos en las localidades de Monte Grande, Luis Guillón, Nueve de Abril y El Jagüel.

En el procedimiento, los agentes localizaron al docente señalado y le secuestraron su celular. Durante la apertura, detectaron que había fotos de menores de edad que serían sus estudiantes. De acuerdo al expediente, esas imágenes habrían sido tomadas sin su consentimiento.

A su vez, también encontraron material que correspondería con una nena de cinco años, por lo cual se investiga si la víctima se trata de su propia hija.

Luego de esos hallazgos, el Juzgado de Garantías intervino y ordenó su detención. Más tarde, fue imputado por el delito de “producción de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”.