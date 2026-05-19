El Municipio de Almirante Brown confirmó la incorporación de un nuevo ramal de la línea 514 que une la Estación de San Francisco Solano con Adrogué a través de la avenida Amenedo, mejorando la conectividad entre las localidades de Solano, San José, José Mármol y Adrogué.

Se trata del Ramal C “Solano-Adrogué por Amenedo”, una nueva traza impulsada tras la pavimentación de Amenedo en la zona de Santa Ana, donde se detectó la necesidad de ampliar el servicio de transporte público para los vecinos que hasta el momento no contaban con una línea cercana.

El nuevo recorrido ya se encuentra en funcionamiento y suma además nuevas paradas estratégicas, entre ellas una ubicada frente al Jardín de Infantes N°951, en la intersección de Jorge y El Cóndor.

La frecuencia estimada del servicio es de aproximadamente 12 minutos, fortaleciendo la conexión entre distintos barrios y facilitando el acceso a establecimientos educativos, centros comerciales, servicios y lugares de trabajo.

El recorrido de ida inicia en la Estación de Solano y continúa por El Cóndor, Jorge, Belgrano, Bynnon, Santa Ana, Amenedo, 25 de Mayo, Mitre, Echeverría, nuevamente Amenedo, Lassarre, Bernardi, Erezcano, Mitre, Macías y Canale, hasta llegar a la estación de Adrogué.

En tanto, el trayecto de regreso parte desde Adrogué por Somellera, Rosales, Espora, Bynnon, plaza Bynnon, Toll, Erezcano, Amenedo, Dorrego, Mitre, 25 de Mayo, Amenedo, Santa Ana, Bynnon, Belgrano, El Cóndor y Humberto Primo, finalizando en Solano.