El Municipio de Almirante Brown anunció que la primera edición de “FILAB en Mi Barrio”, la propuesta itinerante en conmemoración por los diez años de la Feria Internacional del Libro, llegará este viernes 15 y sábado 16 de mayo a la localidad de Glew.

La iniciativa se desarrollará en el Circuito de Ciclismo y Aerobismo ubicado en la intersección de Jorge Newbery y Garibaldi, donde habrá librerías, editoriales, escritores y artistas invitados. Además, contará con más de 40 stands de libros, participación de escuelas, charlas, presentaciones y actividades culturales.

En este sentido, las jornadas en Glew tendrán lugar mañana viernes 15 de mayo, de 9 a 17 horas, y el sábado 16, de 12 a 18 horas.

Con el objetivo de poner en valor la feria browniana, referente de la cultura y la literatura en toda la región, la propuesta “FILAB en Mi Barrio” se desarrollará en distintas localidades del distrito, de forma independiente a la edición central que se realiza cada año en la Plaza Brown de Adrogué.

La propuesta continuará el 12 y 13 de junio en la Plaza Puerto Argentino de Malvinas Argentinas, en el marco del aniversario de la localidad; el 28 y 29 de agosto en el Parque Don Orione; y el 4 y 5 de septiembre en la Plaza Madre Teresa de Calcuta, en San José.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, con el acompañamiento de distintas áreas municipales, instituciones educativas, entidades barriales, editoriales, librerías y escritores del partido, con el objetivo de fortalecer el acceso a la cultura y promover la lectura en todo el distrito.