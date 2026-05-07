El Municipio de Almirante Brown llevará adelante el próximo domingo 10 de mayo una nueva edición de «PAF Comics», en esta oportunidad con una propuesta especial dedicada al universo de Star Wars. La jornada se llevará a cabo desde las 13 horas, en el Centro Cultural Oesterheld de Burzaco, ubicado en la avenida Espora 2425 con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro, los vecinos podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades vinculadas a la cultura pop, entre ellas juegos de trivia, espacios con expositores, ilustradores y productores locales, además de un cierre especial con desfile de personajes característicos de la reconocida saga.

Asimismo, se realizará una colecta solidaria a beneficio de la Fundación Acompañar.

Desde el Instituto Municipal de las Culturas destacaron que la propuesta está pensada como un espacio de encuentro para fanáticos, familias y público en general.