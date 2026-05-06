Este viernes 8 de mayo, a las 20 hs, los vecinos de Almirante Brown podrán disfrutar de una propuesta artística cargada de nostalgia y energía: “Tirate para arriba! – El Musical”. El espectáculo invita a los espectadores a sumergirse en una historia de amor narrada a través de las canciones más icónicas del rock argentino de la década del 80.

La obra contará con un repertorio que incluye éxitos de figuras y bandas legendarias como Soda Stereo, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Los Abuelos de la Nada, Memphis la Blusera, Sandra y Celeste, Zas y Pappo, entre otros referentes que marcaron una época de oro en la música nacional.

La puesta en escena está integrada por 20 bailarines que darán vida a un show lleno de color y emoción. La interpretación corre por cuenta del Cuerpo Estable de Comedia Musical del Instituto Municipal de las Culturas, un elenco que celebra 27 años de historia y compromiso con el arte en los escenarios del distrito de Almirante Brown.

Bajo la Dirección General de Daniel Vitaller, el musical promete ser una noche inolvidable para cantar y revivir los clásicos que forman parte del ADN cultural argentino.

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