La sucursal de Carrefour Express del barrio San José, ubicada sobre la calle Salta al 160, dejará de operar a partir del 5 de junio, según anunció la propia empresa con un cartel pegado en la puerta de la sucursal. Desde el local afirmaron que «no pueden mantener más los costos del alquiler».

Según informó el comercio, algunos de los empleados de la sucursal que cierra serán trasladados a otras tiendas de la cadena en zonas cercanas, como una de Banfield.

No se especificó la cantidad exacta de empleados afectados ni las sucursales a las que serían reubicados.

Ubicado cerca de la mítica Galería San José, a tan solo cien metros de la Avenida Eva Perón (ex Pasco), vio pasar docenas de sueños y emprendimientos. El viernes será el final de uno de ellos.