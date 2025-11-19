De forma imprevista, cerró la sucursal Frávega del barrio San José, ubicada en la estratégica esquina de Eva Perón (ex Pasco) y Salta, donde los trabajadores encontraron el local cerrado al momento de llegar hasta el lugar para tomar sus puestos de trabajo.

Los trabajadores se manifestaron el martes en la puerta del local defendiendo sus puestos de trabajo. “No vamos a permitir que vulneren nuestros derechos. Exigimos la inmediata reincorporación de quienes dejaron en la calle de un día para el otro”, expresaron.

El sindicato de empleados de comercio seccional Lomas realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Trabajo, que ya interviene en el conflicto y se movilizó para acompañar el reclamo en la puerta del local, donde montó su aparato el secretario general de ese gremio en Lomas, Rubén Crosta.

Exigieron la reincorporación inmediata del personal y advirtieron por más despidos en esa cadena de electrodomésticos. «Tenemos información de que Frávega planea continuar con los despidos y estarían preparando el despido de 300 compañeros y compañeras en todo el país», dijeron desde ese gremio.