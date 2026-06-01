Un hombre fue detenido en Temperley acusado de tomar de rehén a su pareja y asesinarla antes de que llegue la Policía. Se supo que la víctima logró dar aviso al 911 del secuestro, pero cuando los efectivos arribaron a la vivienda, la mujer estaba muerta.

El femicidio sucedió el sábado 30 de mayo cuando ingresó un llamado al 911 por un conflicto de pareja en el que la víctima expuso había sido secuestrada. De manera inmediata agentes policiales se acercaron hasta el domicilio, en la calle Lavalle al 1700, pero ya era tarde.

Según informaron fuentes policiales, cuando llegaron al lugar escucharon gritos por lo que irrumpieron por la puerta trasera y allí observaron que la mujer, identificada como Romero Noelia Carolina, de 30 años, se encontraba fallecida a raíz de varias apuñadas en el tórax y espalda.

Se procedió a la inmediata detención del agresor, Tomas Adrián Núñez, quien se encontraba herido al autoflagelarse con cortes en el cuello y ambas muñecas. Fue trasladado al Hospital Gandulfo, donde se indicó que está fuera de peligro y estable.

En la vivienda donde ocurrió el femicidio se procedió a la incautación de un cuchillo de cocina, el cual fue utilizado para concretar el crimen.IP

Luego de las tareas de campo se estableció que la víctima y el imputado eran novios y la hipótesis que manejan apunta a que el móvil habría estado motivado por un presunto hecho de infidelidad.

Los hermanos de la víctima hablaron con América TV, y señalaron que «hace una semana ella había hecho la denuncia por violencia de género», lo cual agrava el panorama, dado que la Policía y la Justicia tenían información de la situación.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°17 (UFIJ J) del Departamento Judicial de Lomas de Zamora