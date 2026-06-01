Un hombre de 44 años fue asesinado a tiros durante la noche del jueves en Glew, en un hecho que es investigado por la Justicia como homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en lo que podría llegar a ser un ajuste de cuentas.

Según las primeras actuaciones, el episodio ocurrió cerca de las 21:30 del jueves pasado en una vivienda ubicada sobre la calle Roger al 2000. De acuerdo al relato de familiares, la víctima se encontraba en el domicilio junto a su madre cuando alguien llamó a la puerta.

Minutos después de salir para ver quién era, se escucharon entre siete y ocho detonaciones de arma de fuego. Instantes más tarde, el hombre regresó gravemente herido, con sangre en la cabeza y las piernas, se desplomó dentro de la vivienda sin alcanzar a pronunciar palabra alguna.

Familiares lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Longchamps, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos, se constató su fallecimiento a raíz de múltiples heridas de arma de fuego.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que trabaja para determinar las circunstancias del ataque, identificar a los autores y establecer el móvil del crimen. La causa fue caratulada como «homicidio agravado por el empleo de arma de fuego».