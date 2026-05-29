El Municipio de Almirante Brown destacó que se sumaron nuevos controles preventivos de diferentes grupos de la Policía Bonaerense arriba de los colectivos con el objetivo de reforzar la prevención en el transporte público, en el marco de los Operativos Sorpresivos y Rotativos de Prevención y Saturación que se realizan en distintos puntos del distrito.

Desde la Comuna indicaron que, gracias al trabajo articulado con el Gobierno Bonaerense, los efectivos policiales suben de manera aleatoria a las distintas unidades en los barrios para realizar tareas de identificación y prevención.

La iniciativa contempla controles para detectar personas con pedidos de captura, armas o actitudes sospechosas; la disuasión de robos y asaltos en recorridos y zonas consideradas de riesgo; la rápida intervención ante emergencias médicas, conflictos o situaciones de acoso durante los viajes; y el resguardo de los choferes.

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A esto se suman también distintos operativos preventivos de saturación y rotativos que en los últimos días se replicaron en las localidades de Glew y Rafael Calzada, sumándose a los concretados previamente en Longchamps, Malvinas Argentinas, Ministro Rivadavia, José Mármol y Claypole; y también en Adrogué.

Como es habitual, y apoyados en el Mapa de Calor confeccionado por la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, las tareas incluyen también controles vehiculares, patrullajes y acciones coordinadas entre distintas áreas de seguridad.

Cabe recordar que recientemente, con el objetivo de seguir fortaleciendo las tareas de prevención y seguridad en todo el distrito, se inauguró en Ministro Rivadavia una nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y también una nueva base del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) en Glew, integrada por 60 agentes especializados.

Finalmente Mariano Cascallares destacó que además de estos operativos y controles, desde la Comuna se vienen sumando “herramientas para fortalecer la prevención, entre ellas, las 2 mil cámaras de monitoreo, los Tótems de Seguridad, las Paradas Seguras y Alarmas Comunitarias, los Corredores Escolares Seguros, la nueva iluminación LED, más patrulleros y la aplicación ‘Brown Previene’”.