Las tarifas de los colectivos aumentarán en la provincia de Buenos Aires. El boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano bonaerense superará los $1000. Los boletos aumentan un 4,8% con respecto a los valores actuales y entran en vigencia el próximo lunes.

Los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan un alza de 54,24% en PBA y 32,81% en CABA en lo que va del año, muy por encima de la inflación acumulada en el primer cuatrimestre

Desde que Javier Milei llegó a la presidencia el boleto de colectivo aumentó más de 1.500 por ciento en la provincia de Buenos Aires contra una inflación del 300. Así lo detalla el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que advierte que los trabajadores gastan en viajar una parte importante del salario. También se incrementó el pasaje en subte casi un 1.700 por ciento y el tren en más de 740, que expone un severo cuadro de ajuste en el transporte público.

Las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera: