El panorama para las pequeñas y medianas empresas es dramático. La combinación de una fuerte apertura de las importaciones y un consumo interno pulverizado está provocando una ola de persianas bajas y una preocupante reconversión forzada en los centros comerciales de la provincia de Buenos Aires.Así lo aseguró la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), que también señaló la caída del consumo como uno de los principales factores detrás de la crisis que atraviesa el sector.

«Se pierden 25.000 puestos de trabajo directos e indirectos por mes. Estamos peor que en el 2001», aseguró Alberto Kahale, presidente de la entidad.

El corazón de la crisis se siente en las calles. Según explicaron desde FEBA, el tejido comercial está cambiando drásticamente debido a la falta de rentabilidad del mercado interno. Los locales de indumentaria (ropa de hombre y mujer), calzado y marroquinería son los primeros en asfixiarse debido a la competencia de productos importados y la pérdida de poder adquisitivo de los clientes.

Los comerciantes intentan volcarse a rubros de extrema necesidad. Espacios que antes vendían ropa hoy se transforman en panaderías, fiambrerías o locales de comida al paso, buscando capturar el poco consumo cotidiano que queda.