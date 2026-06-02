Los aumentos de junio en el AMBA comenzaron a regir desde este lunes y vuelven a poner presión sobre la economía diaria de las familias. Transporte público, servicios, salud y educación privada aparecen entre los rubros que registran nuevas subas durante el inicio del invierno.

Uno de los impactos más visibles estará en la movilidad cotidiana. Las líneas de colectivos provinciales y comunales que circulan por el conurbano bonaerense aplican una actualización del 4,8%, llevando el boleto mínimo por encima de los mil pesos por primera vez.

Para los recorridos cortos, el tramo inicial pasa a costar $1.015,61, mientras que quienes viajen entre 3 y 6 kilómetros abonarán $1.141,94.

Transporte más caro para viajar

El Tren Roca, clave para conectar Lomas con Plaza Constitución y distintos puntos del sur del conurbano, también ajustó sus valores. Desde el lunes, el incremento alcanza el 12,9% y deja el boleto mínimo en $349,99, dentro del esquema de actualización aplicado al sistema ferroviario metropolitano.

En paralelo, el subte porteño volvió a aumentar y llegó a $1.558 para quienes utilicen SUBE registrada. También subieron las líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de las líneas nacionales que cruzan el AMBA, el Gobierno resolvió postergar hasta el 15 de junio el incremento previsto. Cuando entre en vigencia, el boleto mínimo quedará en $728,28.

Tarifas de servicios: luz, gas, agua e internet

Los aumentos de junio en el AMBA también alcanzan a los servicios esenciales del hogar. Las facturas de electricidad tendrán un ajuste del 1,5% para los usuarios abastecidos por Edesur. En gas, el incremento promedio nacional se fijó en 2,81%, mientras que el servicio de agua y cloacas operado por AySA aumentará 3%.

A esto se suman subas previstas de alrededor del 4,5% en internet, televisión por cable y telefonía.

Como medida para moderar el impacto durante los meses de mayor consumo energético, el Gobierno mantendrá beneficios para hogares incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Entre ellos se encuentra una bonificación adicional destinada a usuarios de menores ingresos.

Educación privada y medicina prepaga

Las familias con hijos en colegios privados con aporte estatal en la provincia de Buenos Aires enfrentarán aumentos promedio de entre 4% y 5% en las cuotas de junio.

En salud, las empresas de medicina prepaga comunicaron nuevas actualizaciones para este mes. Las subas se ubican entre 2,6% y 2,9%, dependiendo de cada compañía y del plan contratado. En algunos casos también habrá modificaciones en copagos.

Combustibles: el único respiro por ahora

Entre tantas subas, el combustible aparece como la excepción momentánea. El Gobierno nacional postergó por un mes la actualización de impuestos vinculados a combustibles líquidos y dióxido de carbono. De esta manera, el incremento previsto se trasladó para el 1 de julio, con el objetivo de evitar un impacto inmediato sobre los costos de transporte y logística.

Sin embargo, el mercado seguirá atento a posibles definiciones comerciales que puedan modificar los valores durante las próximas semanas.

Los aumentos de junio en el AMBA vuelven a instalar un escenario de mayor presión sobre el gasto mensual de los hogares y obligan a muchas familias a reorganizar sus consumos para atravesar el invierno.