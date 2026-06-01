l municipio de Almirante Brown y el Registro Nacional de las Personas de la Provincia acercarán a los vecinos la posibilidad de realizar distintos tramites de documentación, se desarrollarán esta semana de 9 a 15 horas, con 400 turnos gratuitos por jornada que se otorgarán por orden de llegada.

El cronograma comenzó este lunes 1 de junio en San Francisco Solano, en el Centro de Comerciantes ubicado en Rosa 6512. Continuará el martes 2 de junio en San José, en la Sociedad de Fomento Martín Arín, situada en Bynnon y San Juan.

En tanto, el miércoles 3 de junio el operativo llegará a José Mármol, en el Club Social y Deportivo Mármol, ubicado en King 957; mientras que el jueves 4 de junio se realizará en Claypole, en el Centro Cultural La Unidad, de Félix Lora 383.

Finalmente, el viernes 5 de junio la jornada tendrá lugar en Ministro Rivadavia, en la Subsede Delegación Ministro Rivadavia, ubicada en Chazarreta 93.

Durante las jornadas se podrán realizar trámites de primer DNI, DNI duplicado, actualización de menores a partir de los 5 años, actualización de mayores a partir de los 14 años, cambios de domicilio, cambio de género, denuncia de extravío y constancia de domicilio.

Finalmente, desde la Comuna indicaron además que las actividades no se suspenden por lluvia.