En el marco del programa municipal “Brown en Malvinas”, dos excombatientes brownianos volvieron, después de cuarenta y cuatro años, a las Islas con el anhelo de homenajear a los héroes caídos y el objetivo de reafirmar la soberanía nacional.

“Me siento muy orgulloso de haber vuelto a Malvinas, aunque también sentí bronca y resentimiento, pero fue una buena experiencia y estoy muy agradecido por la oportunidad al Municipio”, señaló Luis Navarrete vecino de Rafael Calzada que regresó con Ángel Domínguez de José Mármol al archipiélago durante el pasado mes de abril y vivieron una experiencia única e inolvidable, con emociones encontradas y la satisfacción de haber honrado a los que perdieron la vida en defensa de la Patria durante el conflicto bélico de 1982.

Por su parte Domínguez manifestó que “si bien tuve sentimientos encontrados al recordar los momentos difíciles que vivimos durante la guerra volví aliviado del viaje ya que pude visitar a los compañeros y honrarlos”.

Si bien los excombatientes tuvieron la oportunidad de recorrer diferentes sectores de dicho territorio, la visita al cementerio de Darwin fue uno de los momentos más emotivos no solo al rememorar a los soldados argentinos caídos sino porque en el lugar hicieron flamear la insignia nacional reafirmando nuestra soberanía.

Los veteranos que vivieron una experiencia histórica agradecieron la posibilidad de volver a pisar las Islas a través de la iniciativa que promueve el Municipio desde el 2017. Con un viaje donde ambos pudieron rendir su eterno respeto a quienes cayeron en combate.

Vale recordar que la comuna browniana siempre ha reconocido la gesta de Malvinas y a sus veteranos promoviendo acciones tendientes a malvinizar el distrito. En este sentido, el programa “Brown en Malvinas” es un reconocimiento al valor y la entrega de nuestros excombatientes. Este año se concretó el octavo viaje.