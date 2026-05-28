El universo de Hogwarts se mudará por un día al sur del Conurbano bonaerense. El próximo domingo 7 de junio, la localidad de Banfield será el escenario de un encuentro de fanáticos de la célebre saga cinematográfica y literaria creada por J. K. Rowling. Bajo la emblemática temática de Harry Potter, una nueva edición de la Expo Comics se desplegará con entrada gratuita en la Plaza del Campeón entre las 13 y las 20 horas.

La iniciativa, coordinada colectivamente por la organización de Expo Comics, el Gobierno de la Comunidad y el área de Cultura del Municipio de Lomas de Zamora, busca consolidar espacios de encuentro público a través de las expresiones de la cultura pop. En esta oportunidad, el diseño del evento está pensado para interpelar tanto a los lectores históricos de la franquicia como a las nuevas generaciones que se incorporan a este fenómeno de masas.

Durante la jornada, el espacio verde ubicado sobre la calle Valentín Vergara al 1529 se transformará en un paseo artístico que albergará exposiciones independientes, stands de venta de fanzines, sectores dedicados al coleccionismo de réplicas y una amplia feria de emprendedores del sector de la cultura pop. Según explicaron desde la organización, uno de los principales atractivos será el despliegue visual de cosplay, donde se convoca activamente a que los asistentes concurran vistiendo los uniformes, túnicas y accesorios característicos de las diferentes casas de Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw.

«Buscamos generar una propuesta de acceso libre donde las familias de la zona puedan disfrutar de un domingo diferente, conectando el arte local y el coleccionismo con pasiones compartidas», destacaron fuentes del área de Cultura municipal. La invitación no solo se limita a los fanáticos del cosplay y la caracterización, sino que promueve un ambiente netamente comunitario y al aire libre, ideal para compartir el clásico mate mientras se recorren las diversas experiencias artísticas.