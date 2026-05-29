Facundo Axel Medina cartoneaba de lunes a viernes con sus tíos en Villa FIorito. Hasta los 12 años hizo eso. «Había que ir a mover un poco el lomo», dijo el defensor en una entrevista en la cual recordaba sus años en el mismo barrio en el cual se crió Diego Armando Maradona. Ese joven recibió ayer la convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y quedó entre los 26 jugadores que defenderán el título obtenido en Qatar 2022.

El defensor nacido el 28 de mayo de 1999 en Villa Fiorito, Buenos Aires disputará su primera Copa del Mundo. En su puesto quedó afuera un histórico: Marcos Acuña. Su historial en la selección mayor suma 7 apariciones y ningún gol desde su debut el 13 de octubre de 2020. La primera convocatoria al equipo llegó para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, y su ingreso oficial se produjo ante Bolivia de visitante, a los 88 minutos

Su historia futbolística arrancó en las Inferiores de River Plate, aunque no llegó a debutar oficialmente con el primer equipo del conjunto de Núñez. Solo disputó dos amistosos el 12 de noviembre de 2016 frente a Olimpia de Paraguay (5-1) y en 2017 ante Aldosivi. Al no ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, a principios de 2018 fue adquirido por Talleres de Córdoba. Allí se convirtió en un baluarte gracias a su versatilidad para actuar como marcador central o lateral izquierdo, y acumuló 39 presentaciones con un gol anotado para la institución cordobesa.

Su rendimiento en Talleres lo llevó a ser considerado por el entrenador Fernando Batista para las selecciones juveniles. Medina integró el plantel Sub 20 que disputó el Sudamericano de Chile 2019, donde Argentina terminó subcampeona y obtuvo la clasificación al Mundial Sub-20 de Polonia 2019, torneo en el que el equipo llegó hasta los octavos de final.

Batista volvió a convocarlo para la Sub 23 en dos torneos internacionales de peso. El primero fue los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en Perú, donde Argentina se consagró campeona al vencer 4 a 1 a Honduras en la final. El segundo fue el Torneo Preolímpico Sudamericano de Colombia 2020, disputado en las ciudades de Armenia, Bucaramanga y Pereira, donde el seleccionado se adjudicó una de las dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio. Medina jugó seis partidos en ese certamen.

Su salto al fútbol europeo llegó en julio de 2020, cuando el Racing Club de Lens pagó 4.000.000 de dólares por su ficha, de los cuales 1.400.000 quedaron en River, propietario hasta ese momento del 35 por ciento del pase. Con el Lens acumuló 165 partidos en cinco temporadas. En 2025 pasó en condición de préstamo al Olympique de Marsella.

Medina tendrá ahora su primera chance mundialista en la mayor. Y sabe que puede hacer historia.