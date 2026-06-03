La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y, además de la inédita participación de 48 selecciones, el torneo tendrá otro gran protagonista: un paquete de nuevas reglas arbitrales que promete transformar el desarrollo de los partidos. Las nuevas disposiciones fueron impulsadas por la Comisión de Árbitros de la FIFA y representan una de las actualizaciones reglamentarias más importantes de los últimos años.

EL VAR PUEDE ACTUAR PARA CASOS DE TIROS DE ESQUINA Y SEGUNDA AMARILLA. Entre las novedades, el videoarbitraje podrá corregir decisiones equivocadas en la concesión de saques de esquina y revisar expulsiones derivadas de una segunda tarjeta amarilla cuando exista un error claro por parte del árbitro. Además, se pondrá especial atención sobre las acciones que se producen en pelotas detenidas. Los bloqueos o empujones destinados a impedir que un defensor participe de una jugada podrán ser revisados por el VAR. Si se detecta una infracción previa, los goles convertidos en esas acciones podrán ser invalidados.

DIEZ SEGUNDOS PARA SALIR POR CAMBIOS. Los futbolistas reemplazados tendrán apenas diez segundos para abandonar el campo en caso de cambio. Si superan ese límite, el jugador que ingrese deberá esperar un minuto antes de entrar, dejando momentáneamente a su equipo con un hombre menos.

SI SALEN DE LA CANCHA PARA PROTESTAR SERÁN EXPULSADOS. Los jugadores que abandonen deliberadamente el terreno de juego para protestar una decisión arbitral podrán ser expulsados.

A BOCA DESCUBIERTA. Se sancionarán con mayor dureza los enfrentamientos entre futbolistas, especialmente aquellos en los que un jugador se cubra la boca durante una discusión con un adversario. Las autoridades entienden que este tipo de conductas dificulta la identificación de posibles insultos o expresiones discriminatorias, motivo por el cual las sanciones serán más estrictas.

LÍMITE DE TIEMPO EN SAQUES: Los arqueros tienen un máximo de 8 segundos para reanudar el juego. Los saques de banda y de meta cuentan con un cronómetro estricto de 5 segundos. Si se supera ese tiempo, la posesión o saque pasa al equipo rival.

ATENCIÓN MÉDICA. Si un jugador recibe asistencia médica dentro del campo, deberá salir y esperar un minuto fuera antes de reincorporarse, salvo que la lesión haya sido provocada por una falta sancionada con tarjeta.

NUEVA ZONA DE CAPITANES: Solo el capitán puede acercarse al árbitro para dialogar sobre una decisión. Cualquier otro jugador que se acerque a protestar podrá ser amonestado con tarjeta amarilla.