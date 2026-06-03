En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, declaró el médico cirujano Rodolfo Benvenuti el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro que lleva adelante el segundo juicio por la muerte de Diego y afirmó que el neurocirujano de Adrogué Leopoldo Luque atravesaba un delicado estado emocional antes de la operación a la que fue sometido el ídolo por un hematoma subdural en la Clínica Olivos.

En una joranda marcada por la tensión entre el defensor de Luque, Francisco Onetto, y el abogado Fernando Burlando, Benvenuti explicó que fue convocado por el abogado Víctor Stinfale. Dijo que mantuvo conversaciones previas con Luque y llegó a manifestarle que no lo veía en condiciones anímicas para encabezar la cirugía. “Se lo notaba afectado por la situación. Yo le dije que no estaba anímicamente bien para llevar adelante la operación”, sostuvo ante los jueces.

El profesional también reveló que Luque consideraba aquella intervención como “la oportunidad de su vida” y que finalmente aceptó que la cirugía fuera realizada por un equipo de especialistas. Además, describió que tras la operación el neurocirujano sufrió una fuerte crisis emocional. “Entró como en una crisis, empezó a llorar. Estaba muy afectado por la situación, el estrés lo superó”, declaró Benvenuti, quien aseguró haber permanecido junto a él durante el parte médico.

La audiencia forma parte de la etapa testimonial del proceso en el que se investiga la presunta responsabilidad de siete profesionales de la salud por la atención que recibió Maradona antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Luque es uno de los principales sindicados por el ser el médico de cabecera de Maradona.

El juicio continúa analizando las decisiones médicas tomadas tras la operación y, especialmente, la polémica determinación de trasladar al exfutbolista a una internación domiciliaria en un barrio privado de Tigre, una alternativa que, según distintos testimonios, presentaba riesgos para su recuperación.