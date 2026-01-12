Daniel «Tano» Raimundo falleció este 12 de enero a sus 68 años. El ex jugador y DT de Brown de Adrogué se anotó en ese club un logro histórico: tiene el privilegio de haber logrado el hito histórico de no sólo ascenderlo por primera vez de la D a la C sino que fue el primer y único futbolista que ascendió también como DT, de la C a la B Metro. Su último partido como entrenador fue en Brown 1-3 Defensores de Belgrano en el torneo 2007/8.

Como futbolista disputó 231 partidos en el Tricolor. Fue el autor intelectual de los “Caballeros de la Angustia” por los minutos finales donde Brown convirtió los goles en los que le dio el título de campeón de Primera división C una categoría muy esquiva y turbulenta en la historia del club.

Entre 1991 y 1993 dirigió a Claypole, en Primera C; en la temporada 93/94 pasó a San Martín de Burzaco (34 partidos, 13 victorias,15 empates y 6 derrotas), entre 1996 y 1998 a Brown de Adrogué, donde en 1997 ascendió a Primera B metro; entre 2000 y 2001 pasó a Argentino de Quilmes en Primera C (en sus dos etapas dirigió 65 partidos de los cuales ganó 26, empató 16 y perdió 23, con una efectividad del 48,20%.); en 2001 a Temperley en Primera B. Continuó su carrera en Los Andes, también en Primera B. Entre 2007 y 2008 dirigió nuevamente a Brown.

Antes pasó por Ferro, donde salió campeon y ascendió en la temporada 2002-2003: lo dirigió allí en 39 partidos, de los cuales ganó 20 con una diferencia de gol de +27. Volvió a Ferro en la temporada 2012-2013.

Como futbolista se desempeñó en Brown (Adrogué), donde fue campeón de Primera D en 1980. Raimundo fue también precandidato a intendente en Almirante Brown y director de Tránsito de la Municipalidad. Lo despidieron esta tarde en la Cochería Hermida, de Adrogué.

