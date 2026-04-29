El Concejo Deliberante de Almirante Brown aprobó por amplia mayoría la Rendición de Cuentas 2025 elevada por el Ejecutivo Municipal, durante una sesión especial llevada a cabo este martes por la mañana en la sede del Concejo Deliberante, en la calle Pellerano. Durante el tratamiento del expediente, las y los concejales manifestaron sus posiciones respecto de la iniciativa, que finalmente obtuvo un respaldo mayoritario.

En este sentido, el titular de la Comisión de Hacienda, Walter Marín, destacó “la correcta ejecución de los recursos percibidos; el equilibrio fiscal y la solvencia económica de la Comuna browniana aún en tiempos de dificultad”. A su turno, la presidenta del bloque oficialista, Micaela Ortíz, valoró “el rol del Estado Municipal en el cumplimiento de las metas políticas que equivalen a garantizar los servicios y el plan de acción en cada localidad y cada barrio del distrito».

Mientras que el presidente del Concejo Deliberante, Nicolas Jawtuschenko, indicó que “el Ejecutivo Municipal envió la Rendición de Cuentas conforme a los marcos legales vigentes, la cual fue analizada previamente en las Comisiones de Hacienda y Legales, con el acceso a la información requerida”.

De esta manera, la Rendición de Cuentas 2025 fue aprobada por amplia mayoría con 16 votos afirmativos y 8 negativos, con el acompañamiento de la totalidad del bloque oficialista y el respaldo de la UCR.