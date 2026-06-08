El Municipio de Almirante Brown puso en marcha una amplia agenda de actividades gratuitas, deportivas y recreativas para adultos mayores y la comunidad en general en los diversos parques y paseos públicos de Almirante Brown.

Sin inscripción previa, los vecinos podrán ejercitarse y disfrutar al aire libre de momentos de esparcimiento y ocio que les permitirán relajarse y mejorar su bienestar físico y emocional.

Organizadas por la Comuna browniana, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, las actividades fortalecen los vínculos interpersonales y promueven un estilo de vida activo y saludable.

Agenda de actividades para adultos mayores

“Actividad física y Recreación”: todos los martes a las 15.30 horas en el Polideportivo ubicado en las inmediaciones de la Estación de Rafael Calzada, en el espacio contiguo a la Delegación municipal.

“Entrenamiento funcional”: los miércoles a las 10 en la plaza “El Gaucho”, ubicada entre las calles El Chiripa, Martín Fierro y la Querencia, en Burzaco.

”Yoga”: los miércoles a las15 horas en el Parque Público de la Quinta Rocca (Av. Espora y Blas Parera), Burzaco.

“Actividad física Integral”: todos los jueves a las 15 en el Parque Don Orione, ubicado en Av. Eva Perón 1948, San Francisco de Asís.

“Actividad física y Alimentación Saludable”: los viernes a las 9.30 en la plaza “Puerto Argentino” de Malvinas Argentinas (Pedro Echagüe N°299).

Agenda de actividades libres para el público en general: