Un operativo policial permitió desarticular un criadero clandestino de perros de raza que funcionaba en Longchamps. La investigación reveló que los responsables utilizaban redes sociales para comercializar cachorros de manera ilegal y mantenían a los animales en condiciones incompatibles con el bienestar animal. Se detuvieron dos personas responsables de coordinar el negocio a través de internet.

La investigación penal preparatoria, radicada originalmente en los tribunales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, avanzó tras una serie de denuncias vecinales y el posterior despliegue en territorio de los agentes de la Subdepartamento de Investigaciones (SubDDI) de Almirante Brown, dependiente de la DDI de Lomas de Zamora.

El operativo inició luego de una denuncia ciudadana alertó sobre la existencia de un criadero de canes totalmente ilegal que funcionaba dentro de una vivienda particular en la localidad de Longchamps. Con las primeras directivas judiciales en mano, los pesquisas informáticos comenzaron a rastrear distintas publicaciones comerciales sospechosas en la red social Facebook, puntualmente dentro de un grupo público dedicado a los amantes de las mascotas.

El hilo conductor de la estafa y el maltrato quedó al descubierto al constatar que diversos perfiles falsos ofrecían cachorros de razas cotizadas aportando de forma sistemática el mismo número de abonado telefónico para concretar las transacciones. Tras una exhaustiva investigación de campo y cruce de datos virtuales, los efectivos lograron identificar la identidad real de la mujer que administraba las cuentas y el domicilio exacto desde donde operaba la red clandestina.



Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N° 8, en sintonía con las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) y Juicio N° 3 Descentralizada de Almirante Brown, avaló el pedido de las fuerzas de seguridad y liberó la orden de allanamiento para la propiedad en cuestión.

Al irrumpir en la finca situada sobre la calle Agustín Magaldi, el personal policial procedió a la inmediata aprehensión de los dos sospechosos que se encontraban en el lugar: un hombre de 47 años y una mujer de 30 años.

Durante la minuciosa requisa de los patios y las habitaciones del inmueble, los agentes procedieron al rescate y resguardo de los siguientes animales que se encontraban bajo cautiverio con fines de reproducción forzosa. Asimismo, los uniformados confiscaron dos teléfonos celulares de marcas Samsung y Redmi que poseían las líneas investigadas y que serán sometidos a peritajes técnicos para determinar el alcance de las ventas ilegales y la existencia de posibles cómplices.



Tras finalizar la manda judicial, los magistrados intervinientes convalidaron las actuaciones de la policía bonaerense y ratificaron la detención de la pareja bajo la imputación formal de «Infracción a la Ley N° 14.346» (Ley de Maltrato y Crueldad Animal).

En tanto, la totalidad de los perros y felinos rescatados del circuito comercial espurio fueron puestos de forma inmediata a resguardo y bajo la tutela médica del personal de Zoonosis del Municipio de Almirante Brown, donde recibirán la atención veterinaria pertinente para evaluar su estado de salud general y comenzar un proceso de recuperación con miras a futuras adopciones responsables.