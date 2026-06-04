El próximo sábado 6 de junio, la localidad de Adrogué se convertirá en el escenario de una nueva edición de la AstroFeria Almirante Brown. El encuentro, consolidado como un importante evento anual de divulgación científica, se desarrollará en la Casa Municipal de la Cultura —ubicada en Esteban Adrogué 1224— en el horario de 12:00 a 18:00 horas. Con una propuesta de acceso libre y gratuito, la jornada busca despertar la curiosidad y acercar los secretos del cosmos a vecinos de todas las edades a través de opciones educativas y recreativas.

A lo largo de la tarde, reconocidos científicos, docentes y especialistas de universidades de la región —como la UNLP, la UNAB y el IAFE— ofrecerán un completo ciclo de conferencias en simultáneo. Entre las disertaciones más destacadas, el público podrá asistir a charlas que vinculan la astronomía con la inteligencia artificial, exposiciones dedicadas a comprender cómo empezó el universo y por qué importa hoy, y debates en torno a la exploración de la Luna y los mundos que integran nuestro vecindario cósmico.

La experimentación y el aprendizaje también tendrán un rol protagónico gracias a una serie de talleres prácticos coordinados por docentes e institutos de formación locales. Estas actividades permitirán a los asistentes, especialmente a los más jóvenes, interactuar de manera directa con la ciencia mediante dinámicas grupales dedicadas al estudio del suelo lunar a través del regolito, los secretos del arcoíris cósmico y la observación de los fantásticos rayos cósmicos.

En paralelo, las instalaciones mantendrán abiertas diversas propuestas fijas para recorrer a ritmo propio durante toda la jornada. Entre ellas se destaca una original muestra cronológica compuesta por veinte relojes solares funcionales de distintas épocas históricas. Asimismo, funcionará una experiencia de aula inmersiva orientada al nivel inicial, diseñada para que los más chicos exploren el espacio a partir de sus propias preguntas.

El encuentro se completará con estaciones interactivas generales, stands de librerías científicas, ferias de emprendedores, sorteos y un show musical en vivo para cerrar el día. La entrada es totalmente libre y gratuita, consolidando una excelente oportunidad para disfrutar de un sábado diferente en comunidad conectando con la ciencia.