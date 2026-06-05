El Municipio de Almirante Brown rinde homenaje a Carlos Alberto “Indio” Solari, una de las figuras más trascendentes de la música popular argentina, tras su fallecimiento ocurrido este viernes, a través de murales conmemorativos ubicados en las localidades de Burzaco, Ministro Rivadavia y Longchamps.

Una de las obras se encuentra en la intersección de Alsina y República, en Burzaco, ¡y está dedicada a Gulp!, el primer disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, editado en 1985 y considerado una pieza fundamental en la historia del rock nacional.

El segundo mural titulado «Banderas en tu Corazón» fue realizado en la esquina de Berlín y Mitre, en Longchamps, por los artistas brownianos y se suma a este reconocimiento colectivo a quien dejó una huella imborrable en la cultura argentina.

A su vez, el tercer mural está ubicado en el cruce de Francisco Narciso de Laprida y Del Campo, en Ministro Rivadavia, y destaca la figura del Indio junto a algunos de sus discos más emblemáticos, entre ellos Oktubre, Lobo Suelto-Cordero Atado, Momo Sampler y Luzbelito.

A través de estos murales, Almirante Brown reconoce y celebra el legado de un artista cuya música acompañó a distintas generaciones y seguirá formando parte de la memoria colectiva de los argentinos.