La pasión por el fútbol y la Selección Argentina volvió a sentirse con fuerza en Almirante Brown durante una multitudinaria jornada de intercambio de figuritas que reunió el sábado pasado a cientos de chicos, chicas y familias en la Casa Municipal de la Cultura. Desde el Municipio destacaron la gran convocatoria y adelantaron que este viernes 5 de junio se realizará una nueva jornada para que más vecinos puedan sumarse a esta propuesta.

Entre las 14 y las 17 horas, vecinos y vecinas de distintas localidades del distrito compartieron una tarde cargada de entusiasmo, emoción y compañerismo, en la que el objetivo fue completar los álbumes del Mundial y celebrar juntos una tradición que atraviesa generaciones.

El Instituto de las Culturas Brown acaba de anunciar una nueva fecha para este viernes entre las 17 y las 20 horas. El ingreso será con un alimento no perecedero.

Las figuritas más requeridas en el primer encuentro fueron las de los grandes referentes de la Selección Argentina, entre ellos Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez y Rodrigo De Paul, protagonistas de una historia deportiva que sigue despertando admiración y orgullo en todo el país.

El encuentro se transformó en mucho más que un espacio de intercambio. Fue una celebración colectiva de la identidad futbolera argentina, donde grandes y chicos compartieron recuerdos, anécdotas y la ilusión que genera cada nueva edición mundialista.