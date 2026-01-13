Durante esta semana el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis llevará adelante nuevos operativos de castración de perros y gatos en San José, Rafael Calzada y Don Orione, como parte del Programa de Castraciones Gratuitas, con el objetivo del control ético de la superpoblación de animales y promover el cuidado responsable.

En ese sentido el martes 13 de enero el operativo se realizará en el Club 8 de Diciembre, ubicado en Canale 5288, entre El Cardenal y Hornero, en la localidad de San José. Luego, el miércoles 14 de enero, la jornada tendrá lugar en la Delegación Municipal de Rafael Calzada, situada en Cervantes 1905, esquina Güemes. Finalmente, el jueves 15 de enero, el operativo llegará a la Delegación Municipal de Don Orione, emplazada en la intersección de Araujo y Diamante.

Desde Zoonosis Brown indicaron que en cada una de las jornadas se otorgarán 50 turnos, los cuales se asignarán por orden de llegada, con el animal presente, a partir de las 7:30.

Los animales deben concurrir con ayuno previo de 12 horas de líquidos y sólidos. Es obligatorio llevar a los gatos dentro de una bolsa de red (como las de cebollas) y una manta por cada animal que sea atendido. Las hembras preñadas o en celo se castran igualmente, informaron desde el área.