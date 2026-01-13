El próximo martes 27 de enero iniciará un taller de creación de contenido audiovisual diseñado para su ejecución exclusiva mediante teléfonos celulares. La propuesta académica está dirigida a emprendedores, artistas y profesionales interesados en desarrollar habilidades técnicas de comunicación y producción de video para entornos digitales. El curso se dictará en la Casa de la Cultura Luis Sandrini, Eva perón 1948 de Don Orione.

El programa de formación a cargo del profesor Juan Gómez contempla un total de nueve encuentros que se extenderán hasta el 31 de marzo. Cada sesión tendrá una duración de dos horas, durante las cuales se abordarán de manera práctica las herramientas de captura, edición y las estrategias básicas para la publicación de material en plataformas sociales.

El objetivo central de la capacitación es que los asistentes logren generar piezas audiovisuales profesionales sin necesidad de equipamiento externo. El temario incluye desde el manejo técnico del dispositivo hasta técnicas de desenvolvimiento frente a cámara, buscando que cada participante finalice el ciclo con contenidos listos para su difusión y una hoja de ruta comunicacional definida.

Los interesados en participar no requieren realizar una inscripción previa para asistir a las clases. Según la organización, el único requisito indispensable es contar con un teléfono celular propio para realizar las prácticas propuestas durante cada jornada de trabajo.