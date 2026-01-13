A Juan Francisco Viarnes, apodado El Francés, lo mataron el sábado y arrojaron su cuerpo en un terreno baldío de Florencio Varela. El cuerpo del hombre de 66 años fue descubierto por efectivos del Comando Patrulla llevaron al lugar alertados por un llamado del 911, que hacía referencia a una persona fallecida en un descampado de avenida Eduardo Holmberg y Paysandú, en el barrio Santa Rosa, de Florencio Varela. Era informante de la División Drogas Peligrosas de la policía de Córdoba.

Los efectivos policiales observaron el cadáver del individuo, que vestía una camisa lila, un pantalón de jean azul y zapatillas deportivas. Peritos de la Policía Científica certificaron que presentaba seis tiros en diversas partes del cuerpo.

Se trataba de un hombre robusto, tez blanca y cabellos cortos platinados. Además, se mencionó que llevaba un piercing en el lóbulo izquierdo y un tatuaje de una Rosa de los Vientos en el antebrazo izquierdo. Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, el doctor Darío Santiago Provisionato, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

“Un crimen difícil de resolver. El Francés tenía varios frentes abiertos. Su pasado criminal y sus antecedentes como informante policial hicieron que se ganara muchos enemigos con intenciones de vengarse”, le dijo al diario La Nación un detective que participa de la investigación del homicidio de Viarnes, de 66 años. Viarnes tenía antecedentes penales por robo, secuestro extorsivo, estafas y falsificación y circulación de moneda falsa.

El prontuario del asesinado

Tras delatar a la cúpula de la Policía de Córdoba en la denominada causa del “narcoescándalo”, donde denunció a jefes policiales de tener vínculos con los narcos, de hacer negocios con parte de lo que secuestraban y de armar causas, El Francés había desaparecido. Pero, en mayo de 2016, fue atrapado en Paraguay, donde se hacía pasar por médico. Sobre sus espaldas pesaba una orden de captura internacional.

En 2022 fue condenado en Córdoba a la pena de cinco años y medio de prisión por los delitos de falsificación y circulación de moneda falsa, estafa y falsificación de documento público, según información publicada por el diario La Voz. En el juicio también fueron condenados a la pena de prisión en suspenso dos integrantes de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, quienes “encubrieron el accionar criminal” porque su relación con El Francés, que era informante de la dependencia.