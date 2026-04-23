Un hombre de 76 años murió el viernes 17 de abril luego de que un automovilista embistiera la moto que conducía en Avenida San Martín, casi en el cruce con Erézcano, en Adrogué. La familia del hombre contó que a pesar de que el hombre estaba tendido en el piso, alguien se acercó le robó la campera y dinero que llevaba en su billetera.

El viernes 17 de abril por la noche Benjamín Vargas, de 76 años, regresaba a su casa en moto luego de llevar a un empleado a su casa en Adrogué. Transitaba por la Av. San Martín y a la altura de Erezcano, se arriesgó a cruzar la calle con el semáforo en amarillo. Sabía del riesgo que corría, pero nunca se imaginó que el conductor de un auto que venía en sentido contrario por la Av. San Martín iba a doblar donde no correspondía.

Benjamín fue atropellado, voló por el aire, cayó, agonizó en el pavimento y mientras esperaba al SAME, le robaron sus pertenencias. Luego fue trasladado al Hospital Lucio Meléndez, donde murió, de acuerdo a lo que contó su hijo Germán en el noticiero de Telefé.

Desde muy chico, Benjamín sintió una atracción especial por las motos ya que su padre le contaba de algunos viajes que había hecho con su vehículo de dos ruedas. «Eso me despertó un entusiasmo tremendo, al punto de empezar a manejar motos a los 14 años. A esa edad tuve la posibilidad de hacer mis primeros recorridos por las selvas de Santa Cruz de la Sierra, que es mi ciudad natal», rememoró Benjamín hace un tiempo en una entrevista con el medio La Unión.

Vecino de Llavallol desde hace años, su sueño era seguir viajando en moto por el mundo.