El marco del programa “Circuito de Ahorro Brown”, el Municipio de Almirante Brown continúa en el mes de mayo promoviendo numerosas alternativas de mercado para que los vecinos de nuestro distrito puedan adquirir productos de calidad a precios accesibles.

Como todos los meses la iniciativa municipal llega a diferentes barrios y localidades no solo con el objetivo de cuidar el bolsillo de las familias brownianas sino de fomentar la economía popular.

Para este mes las actividades previstas son las siguientes:

El Mercado de Cercanía llega los martes 19 y 26 de mayo a la estación de Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini) en el horario de 9 a 14. Hace lo propio los miércoles 13, 20 y 27 y los viernes 15, 22 y 29 en la Estación de Claypole (Av. 17 de Octubre y Nazca). Allí se podrán adquirir frutas, verduras, pescadería y productos de almacén, entre otros.

Todos los viernes, de 10 a 14 horas abre sus puertas el Mercado Multiplicar, ubicado en Cruz del Sur 1271, esquina Uruguay en la localidad de Burzaco. En el lugar se ofrecerán verduras agroecológicas y frutas de estación, entre otros productos. Los vecinos además podrán acceder al 40 por ciento de ahorro con cuenta DNI.

También los martes y viernes de mayo de 8 a 14 horas arriban a la estación de Longchamps (lado Este) los Mercados Bonaerenses, con frutas, verduras, miel y frutos secos, además de productos de almacén, panadería y pescadería.

La Feria de Productores Rurales regresa todos los viernes de 10 a 14 horas a la plaza Cerretti (Diagonal Toll y Cerretti), mientras que los sábados arribará a la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo al 1000) de 10 a 16. En ambos espacios los vecinos podrán comprar verduras, frutas, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces, conservas y también panadería.