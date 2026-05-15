Una mujer murió ayer en su casa de Claypole. En un hecho producido en una vivienda de la calle Tuyutí al 4100 fue descubierto por los BOmberos Voluntarios que arribaron al lugar luego de un llamado por el incendio de una casa. «Cuando llegó personal de Bomberos Almirante Brown, al ingresar al inmueble encontraron el cuerpo sin vida de una mujer», dijeron los bomberos, que arribaron al lugar cuando el incendio se estaba originando.

Aparentemente, la ex pareja de la mujer llamada Karina, la atacó y luego de eso prendió fuego la casa con la posible finalidad de borrar evidencias. El sujeto debió ser trasladado de urgencia al hospital, por inhalación de humo.

«Un hombre que también se encontraba en el lugar tuvo que ser trasladado en una ambulancia municipal a un nosocomio por inhalación de humo. También trabajaron en tareas de apoyo, Defensa Civil y efectivos policiales de la jurisdicción», detallaron los bomberos.

En otro hecho ocurrido casi en paralelo en la misma localidad de Claypole produjo serios daños materiales en una casa de dos plantas de la calle Feliza Mari 1752. Los al menos cinco habitante de la casa, entre quienes se cuentan niños, no presentaron problemas de salud como consecuencia del hecho, pero perdieron todo.