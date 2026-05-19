Un sujeto de 47 años permanece detenido y se negó a declarar en las últimas horas, acusado de provocar el incendio de su casa en el que murió su pareja, en un hecho ocurrido en Claypole el pasado jueves en una vivienda de Tuyutí al 4100 y sobre el cual familiares y amigos de la víctima aseguran que se trató de un asesinato. «A Karina la mataron y despuésd prendieron fuego todo», dijeron.

Los bomberos llegaron al lugar advertidos por el incendio de la vivienda y hallaron muerta a Karina Gladys Ocampo, una mujer de 49 años y a su pareja de 47, a quien asistieron por inhlación de humo. El hombre fue trasladado al hospital por la ambulancia del servicio de emergencias local.

Luego del informe policial, la fiscal dispuso la detención de la pareja, identificado como Manuel Víctor Robledo, quien quedó imputado por ocasionar el incendio que generó el desenlace fatal.

Familiares, amigos, ex compañeros de trbajao de la mujer que se desempeñó como preceptora y auxiliar en escuelas de Almirante Brown exigen que el caso sea caratulado y juzgado bajo la figura penal de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), figura que prevé la pena máxima en nuestro código penal.

«Me duele el alma pensar que alguien le arrebató la vida de una manera tan cruel. Me duele saber que nunca más vamos a verla sonreír, escuchar su voz o abrazarla. Quiero subir sus fotos, nombrarla y mostrar quién era porque merecía mucho más que este final. Merecía seguir viviendo, seguir riendo, seguir acompañando a todos como siempre lo hizo», publicó en redes sociales Macarena, la hija de una amiga de Karina.