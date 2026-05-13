En el marco de la previa de la Copa del Mundo, el municipio de Almirante Brown organiza un encuentro comunitario destinado a las y los pibes y fanáticos del fútbol. La cita tendrá lugar este sábado 30 de mayo, de 14 a 17 hs, en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Adrogué, ubicada en Esteban Adrogué 1224. Según la organización, la dinámica permite que tanto niños como adultos negocien sus «repetidas» para completar el álbum oficial.

En este contexto, la figura de Lionel Messi se mantiene como el eje central del interés general. Conseguir el cromo del capitán argentino no solo representa un avance logístico en el llenado del álbum, sino que despierta una carga emocional particular en los más jóvenes, quienes ven en la figurita un objeto de culto. Este fenómeno de coleccionismo social refuerza el sentido de pertenencia y la expectativa local por el desempeño de la Selección Nacional.

«Traé tus repetidas, buscá las que te faltan y sumate a una tarde llena de intercambio, encuentro y emoción futbolera», invitan desde la organización del evento.

En la edición del Mundial 2026, el álbum tiene un total de 980 figuritas, es decir, 310 más que la versión del 2022. Se incluyen 18 jugadores de cada selección, con su escudo y foto grupal, los campeones de los mundiales anteriores y los estadios donde se disputarán los partidos. Los cromos y el álbum están disponibles en los kioscos y los supermercados del país. Cada sobre incluye siete cromos y cuesta $2.000. El álbum de tapa estándar sale $12.000, mientras que las ediciones con tapa dura y dorada, que aún no están disponibles, costarán $25.000 y $30.000 respectivamente. En la web de Panini hay dos opciones de combos:

Cronograma del Mundial 2026: Sedes y fechas clave

El torneo, que por primera vez contará con una estructura de 48 selecciones, ya tiene su calendario confirmado para las sedes de Estados Unidos, México y Canadá:

Puntapié inicial: La ceremonia de apertura y el primer partido se realizarán el 11 de junio en el Estadio Azteca, México.

La ceremonia de apertura y el primer partido se realizarán el en el Estadio Azteca, México. Fase de grupos: Se desarrollará de forma intensiva hasta el 27 de junio .

Se desarrollará de forma intensiva hasta el . Instancias de eliminación: La fase de 32avos comenzará el 28 de junio , inaugurando el nuevo formato extendido de la FIFA.

La fase de 32avos comenzará el , inaugurando el nuevo formato extendido de la FIFA. Final: El partido decisivo por la Copa del Mundo tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La propuesta de este sábado en Adrogué se presenta como una instancia clave para que los vecinos lleguen al inicio de la competencia con sus colecciones finalizadas, promoviendo el encuentro generacional a través del intercambio cultural y deportivo.