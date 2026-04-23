Este fin de semana Almirante Brown se convertirá en el epicentro de la cultura regional con una propuesta que promete sacar el arte de los museos y llevarlo a la calle. Bajo el nombre de Bondi Gallery, el evento se dividirá en dos jornadas cargadas de actividades participativas, música y espectáculos con entrada libre y gratuita.

La acción comenzará el sábado 25 de abril a las 19 horas en la sede del Museo de Arte Contemporáneo de Almirante Brown (MACAB), ubicado en Esteban Adrogué 1224. Allí se inaugurará una ambiciosa muestra colectiva de arte contemporáneo en gran formato, que cuenta con el trabajo de más de 50 artistas seleccionados. La velada contará con un brindis de apertura abierto a toda la comunidad.

El domingo 26, la actividad se trasladará al espacio público frente al museo. De 12:00 a 20:00 horas, los vecinos podrán disfrutar de una jornada al aire libre que incluirá:

Art Meeting (12 a 18 hs): Una propuesta donde artistas locales pintarán en vivo frente al público. Habrá atriles disponibles para quienes se animen a sumarse a la creación.

Una propuesta donde artistas locales pintarán en vivo frente al público. Habrá atriles disponibles para quienes se animen a sumarse a la creación. «Exabrupto de Color»: La jornada contará con la presencia estelar de Alfredo Segatori , uno de los muralistas y artistas urbanos más influyentes del país. Reconocido por su técnica de «Exabrupto de Color» y su capacidad para transformar entornos grises en explosiones de vitalidad, Segatori será el encargado de coordinar la intervención masiva. Su estilo, que fusiona el expresionismo abstracto con la participación ciudadana, garantiza una puesta en escena de alto impacto visual y emocional para todos los presentes.

La jornada contará con la presencia estelar de , uno de los muralistas y artistas urbanos más influyentes del país. Reconocido por su técnica de «Exabrupto de Color» y su capacidad para transformar entornos grises en explosiones de vitalidad, Segatori será el encargado de coordinar la intervención masiva. Su estilo, que fusiona el expresionismo abstracto con la participación ciudadana, garantiza una puesta en escena de alto impacto visual y emocional para todos los presentes. La Bandera Humana: El punto máximo llegará a las 17:00 con un Photo Shooting Colectivo. Se representará la bandera argentina utilizando a todo el grupo de personas previamente intervenidas con pintura, conformando una obra de arte viviente y patriótica sin precedentes en la región.

Desde la organización destacaron que la convocatoria está abierta tanto a artistas profesionales como a vecinos que quieran acercarse a recorrer y participar de esta experiencia visual disruptiva.