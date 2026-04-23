El Municipio de Almirante Brown le recomendó a los vecinos de ese distrito extremar las precauciones evitando escanear cualquier QR desconocido o que pueda resultar sospechoso, evitando de ese modo ser víctimas de estafas virtuales.

La advertencia oficial llegó luego de que surgieran dudas sobre el riesgo de escanear el QR de las supuestas boletas que una empresa concesionaria del servicio de gas está repartiendo en propiedades de los barrios de Almirante Brown.

En ese sentido la Comuna sugirió verificar la autenticidad ante cualquier notificación, publicidad o supuestos llamados telefónicos de empresas, incluso de ser posible tomando el recaudo de acercarse a la sucursal y validar la información.

También se recomendó evitar escanear códigos de fuentes desconocidas: no interactuar con códigos QR en documentos no solicitados o de procedencia dudosa.

Finalmente se destacó la importancia de mantener los dispositivos actualizados: verificar que el teléfono o tableta cuente con las últimas actualizaciones de seguridad para evitar vulnerabilidades explotables.

Finalmente, Mariano Cascallares indicó que ante cualquier duda o consulta los vecinos pueden comunicarse con la Oficina de Defensa del Consumidor del Municipio al teléfono 5034 6200/ internos 211-212 y 213 o al teléfono 11 6960 2391. Allí el equipo municipal brindará información y acompañamiento a los vecinos que lo necesiten.