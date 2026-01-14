El Juzgado de Familia N° 8 de Lomas de Zamora difundió la búsqueda de una familia adoptiva para los hermanos Agustina y Kohen. Se trata de dos hermanos nacidos en mayo de 20211 y en junio de 2013.

«Se busca una familia que les brinde amor, empatía y los cuidados necesarios para restituir su derecho a vivir en familia», dijeron desde los grupos de difusión en los cuales se dio a conocer.

Respecto de los chicos, desde el juzgado dieron a conocer los informes sobre las personalidades de los chicos. «Agustina es extrovertida, segura en sus expresiones y genera nuevos vínculos fácilmente. Cursa el 2° año de secundaria y le gusta mucho la cantante María Becerra. Kohen es alegre, sensible y afectuoso. Cursa 6° grado de primaria, es fanático de Boca, le gusta andar en bicicleta y jugar videojuegos.«

Contacto para postulantes:

* Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción*

* Correo electrónico: regcentraladopcion@scba.gov.ar

* Teléfono: (0221) 410 4400, internos 42897/56037

* Formulario en línea: adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioConvocatorias.aspx