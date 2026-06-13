El joven que el lunes pasado fue baleado por el ahora ex jefe de los bomberos de Glew, murió este viernes en el Hospital de alta complejidad de la Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas. La víctima llamada Nicolás Melgarejo, tenía un disparo en la cabeza y llegó en grave estado al centro asistencial, tras el hecho ocurrido el lunes 8 de junio en calle 106, entre 101 y 103, del barrio San Pablo, de Guernica.

«Este es el asesino de mi hijo y me decía que mi hijo se había pegado un tiro», dijo su madre en redes sociales. «Escondió el arma homicida y la llevó a otro ladoarrancó los videos de las cámaras del lugar. te vas a pudrir en una celda», manifestó la madre de Nicolás. Entretanto, la versión de Daniel Lescano es que el arma se le disparó durante un forcejeo. Lescano tenía como empleado a Nicolás en un taller de Guernica.

«Mi hijo era el encargado del taller, tenía las llaves. Dijeron que mi hijo era chorro y falopero. Estaba recuperándose de su adicción y él incluso ayudaba en essa situación», reconoció la madre. La madre dijo que el bombero le dijo: «Discutimos con Nico, sacó un arma y se pegó un tiro». Pero el disparo del joven estaba del lado izquierdo, pero Nicolás era derecho. La madre encontró un casquillo en la vereda del taller, «pero él me dijo que había sido dentro del taller».

Tras difundirse el hecho, la comisión directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Glew anunció que desde ese momento Lescano dejaba de ser jefe del destacamento. El segundo jefe de los bomberos, oficial inspector Mariano Guevara, asumió la conducción del cuerpo activo.

Además fijó la postura de la entidad. Señaló que los hechos investigados corresponden estrictamente a una situación ocurrida fuera del ámbito bomberil, en circunstancias totalmente ajenas al servicio y al ejercicio de las funciones del implicado dentro de la asociación. Luego expresó su respeto por el debido proceso legal y el principio de presunción de inocencia, solicitando prudencia en el tratamiento de la información.