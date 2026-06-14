Denuncian que un joven de 32 años fue atacado a fierrazos en la cabeza por el empleado de un comercio con el cual tenía una deuda de 80 mil pesos, en un hecho que tuvo lugar en el local de la víctima, en Glew. Maximiliano permanece internado en la sala de terapia intensiva de un hospital de la ciudad de La Plata, con golpes en la cabeza. Luego de la agresión, el acusado se fue y al día de hoy no se sabe dónde puede estar.

“Lo dejó tirado en el piso, inconsciente», dijo la pareja del hombre que se encuentra internado en un centro asistencial en grave estado. Y acusó a Facundo Rizzo de llegar hasta el local de reparación de caños de escape que Maximiliano Baso tiene en Hipólito Yrigoyen 20.630, llamado “Escapes Max”. Según relata la familia, una vez ahí Rizzo le exigió el pago de 80 mil pesos de un remanente de casi 2 millones de pesos que Baso había comprado en el local Hierros Glew, ubicado en la cuadra próxima, frente a su comercio.

“No son ni 100 mil pesos, qué no los vas a tener”, dijeron los testigos que le reclamó Rizzo a la víctima, quien es padre de tres niños de 2, 10 y 11 años y no está pasando un buen momento económico por una caída en su actividad laboral, según afirma su familia. «No le negó la deuda ni le dijo que no le iba a pagar. Le dijo que lo espere unos días para pode cancelarle lo que le debía», dice la familia.

“Primero le gritó y después le pegó varias veces como un fierro que no sabemos si lo agarró de ahí o ya lo tenía. Tiene dos golpes grandes en la cabeza, del lado izquierdo, que tiene unos 10 puntos y del lado derecho tiene un hematoma como el tamaño de una pelota y un derrame cerebral. Vomitaba sangre y nos explicaron que están tratando de estabilizarlo para ver si pueden someterlo a una cirugía”, narró su familia de Brown On Line.

“Maxi es un pan de Dios, se hizo cargo del local a la muerte de su padre, cuando apenas tenía 18 años”, dijo la cuñaba del joven que permanece internado en terapia intensiva.

El agresor sindicado por la familia y corroborado por algunos testigos que ya declararon en sede judicial es Facundo Rizzo. “Mi hermano lo vio irse y lo fue a buscar. Le dijo mirá lo que hiciste, cuando ya se había ido a su local que está en la vereda de enfrente y le dijo le pegué un palazo en la mano nomás”, dijo la cuñada de Maximililano.

“En el UPA de Longchamps nos atendieron excelentemente. Le hicieron una placa y a los minutos llegó la ambulancia, lo llevaron al hospital de Adrogué y desde ahí lo derivaron a un centro de mayor complejidad, el Hospital San Martín de La Plata. En el medio tuvieron que estabilizarlo”, contó su familia.

Hace seis meses Maximiliano y su pareja, oriundos de Glew, se terminaron su casa en Brandsen. “Empiezo a escuchar los gritos y cuando llego Maxi ya estaba inconsciente, tirado en el piso. En la escena estaba Omar, el dueño del local de hierros y dijo que si él lo tenía acá, lo llevaba a la comisaría a su yerno (Facundo)”, declaró un familiar de la víctima.

En la denuncia radicada en sede policial se aplica la carátula de «lesiones graves» y tomó intervención en el caso la UFI 3 de Lomas de Zamora.