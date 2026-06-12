Una pésima noticia sacudió la tranquilidad de la Selección Argentina. Los estudios médicos confirmaron que Nicolás Tagliafico, oriundo de Rafael Calzada, sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo de su pierna izquierda, lo que lo descarta por completo para el partido debut frente a Argelia el próximo martes 16 de junio en Kansas.

La alarma se había encendido durante el último amistoso de preparación ante Honduras, donde el defensor debió abandonar el campo de juego en el primer tiempo tras sentir una fuerte molestia. Pese al diagnóstico, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni tomó la firme decisión de mantenerlo dentro de la lista definitiva de 26 convocados, apostando a una pronta recuperación para las instancias decisivas del torneo.

Scaloni, junto a su cuerpo técnico apuntan a que el ex jugador de Independiente, Banfield, Ajax y actual Olympique de Lyon pueda llegar en óptimas condiciones al partido ante Austria el próximo sábado 22 aunque dependerá la evolución de su lesión y hasta prevén que el jugador recién podría estar recién disponible en una hipotetica clasificación a 16avos de final de la selección nacional.

La baja de Tagliafico obliga al entrenador a meter mano en el equipo titular de manera imprevista. El principal candidato natural para ocupar el lateral izquierdo es Facundo Medina.el abanico de variantes es amplio. Scaloni analiza también la posibilidad de correr a Lisandro Martínez hacia la banda (una posición que conoce bien), utilizar a Nicolás González si busca una postura mucho más ofensiva por el carril, o bien darle la oportunidad al juvenil Valentín Barco como alternativa táctica directa.