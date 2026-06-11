Un asalto bajo la modalidad de entradera ocurrió el martes a la madrugada en una vivienda de Quilmes, donde una banda delictiva encerró a una familia y robó un millonario botín. El hecho derivó en un operativo cerrojo y una persecución policial que se extendió hasta la localidad de Claypole, donde se logró detener a dos de los sospechosos y recuperar la totalidad de las pertenencias robadas.

El asalto se inició en un domicilio ubicado sobre la calle Luis Agote, en el área jurisdiccional de la Comisaría 9.ª de Quilmes. Cuatro delincuentes armados forzaron la puerta principal de acceso y sorprendieron a los propietarios en plena noche. Con movimientos rápidos y sumamente agresivos, los asaltantes redujeron en cuestión de segundos a todos los integrantes de la familia, procediendo de inmediato a dejarlos encerrados bajo llave en el cuarto de baño para asegurarse total libertad de acción.

Con las víctimas completamente inmovilizadas, la banda procedió a saquear de manera exhaustiva las habitaciones de la vivienda. Según detallaron fuentes del caso, los malvivientes lograron apoderarse de la suma de 10 millones de pesos en efectivo, un lote de valiosas alhajas familiares y un teléfono celular iPhone 13. Con el millonario botín en sus manos, los criminales abordaron una camioneta Honda CRV de color gris y emprendieron una veloz huida.

La alerta ingresó de forma inmediata a través del sistema de emergencias 911, lo que activó un rápido despliegue de los móviles del Comando de Patrullas de Quilmes. Al arribar a la escena, el personal policial entrevistó a los damnificados, quienes aportaron detalles clave sobre la modalidad delictiva y los objetos sustraídos. Fue en ese preciso instante donde la tecnología se transformó en un factor determinante: gracias a las funciones de rastreo satelital activas en el teléfono iPhone sustraído, los investigadores lograron localizar la ruta exacta de escape en tiempo real, registrando un desplazamiento a gran velocidad por la zona de San Francisco Solano.

Con las coordenadas satelitales actualizándose minuto a minuto, se emitió una alerta radial generalizada que unificó los esfuerzos de las dependencias de la región. Al notar el asedio policial, el conductor de la Honda CRV aceleró a fondo en un intento desesperado por eludir las patrullas, cruzando los límites del partido e ingresando al municipio vecino de Almirante Brown. La coordinación interdistrital fue inmediata, permitiendo que las fuerzas de seguridad locales reavistaran y acorralaran el vehículo en la localidad de Claypole.

Al verse completamente cercados por el operativo cerrojo, los sospechosos tomaron la drástica decisión de abandonar el vehículo en la vía pública para continuar con la fuga a pie, arrojando parte del botín en el camino. No obstante, la rápida intervención policial permitió cercar de manera efectiva el perímetro, logrando la captura inmediata de dos de los integrantes de la organización criminal.

En paralelo, se ordenó un minucioso rastrillaje por los techos de las viviendas linderas y los terrenos baldíos de la zona de Claypole. Dicho procedimiento culminó con el hallazgo del total del dinero en efectivo, el cajón de joyas y una mochila cargada con pasamontañas, gorras, cuellos polares, barretas y destornilladores. Tanto los detenidos como los elementos incautados fueron trasladados inicialmente a la Comisaría 6.ª de Almirante Brown, donde los jefes policiales junto al Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría 9.ª de Quilmes labraron las actuaciones correspondientes, logrando que las víctimas reconocieran y recuperaran la totalidad de sus pertenencias legítimas.