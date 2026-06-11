El próximo domingo 14 de junio, el Instituto Municipal de las Culturas será el escenario de una jornada dedicada al bienestar y la salud, impulsada por reconocidas instructoras locales.

El próximo domingo 14 de junio, los vecinos de Almirante Brown tendrán una oportunidad ideal para conectar con el bienestar y la meditación. En el marco de las celebraciones por el Día Internacional del Yoga, un colectivo de instructoras locales se unió para ofrecer una práctica abierta, libre y gratuita dirigida a toda la comunidad.

La cita será a las 15:00 horas en las instalaciones del Instituto Municipal de las Culturas, ubicado en la localidad de Adrogué.

La jornada estará liderada por las profesoras Marisa Luque, Ángeles Veltri, Sabrina Garay y Daniela Skipor referente del espacio @Comunimat_yoga guiarán a los asistentes a través de diferentes técnicas, adaptadas tanto para principiantes como para practicantes avanzados.

el Día Internacional del Yoga fue proclamado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de concientizar a la población mundial sobre los enormes beneficios de esta práctica milenaria para la salud física y mental. Además, la efeméride coincide con el solsticio de verano en el hemisferio norte na fecha que en muchas culturas ancestrales carga con un profundo significado.